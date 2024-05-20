Названы домашние животные, которые могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита

«Это вполне объяснимо, потому что после такой операции пациенты употребляют препараты, которые подавляют иммунитет, чтобы не было отторжения пересаженного органа. Вирус также может поражать зараженных ВИЧ лиц с гораздо большей вероятностью, чем здоровых людей. Дело в том, что эти лица часто уже имеют ослабленный иммунитет и представляют собой ту категорию людей, в которых вирус может пройти адаптацию уже к здоровым людям. Такие пациенты гораздо легче заражаются почти любым патогеном», — рассказал Нетесов.