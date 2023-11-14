Названы 4 привычки, которые помогут не заболеть сахарным диабетом
Диабет — очень опасное заболевание, причем не само по себе, а из-за осложнений, к которым приводит. Это чаще всего сердечно-сосудистые или инфекционные (гангрена, например), ухудшение зрения вплоть до развития слепоты, повреждаются почки, нервная система. Люди, которые заболели диабетом, уже пожизненно обречены пить таблетки и делать все, чтобы не развивались эти осложнения. Поэтому лучше всего избежать этой болезни. Как это сделать, aif.ru рассказали эксперты.