Названы 4 привычки, которые помогут не заболеть сахарным диабетом

Предотвратить или хотя бы отсрочить заболевание поможет здоровый образ жизни.

Прежде всего это физическая активность — силовые тренировки, занятия на растяжку, танцы, плавание. Регулярные тренировки — не менее трех часов в неделю — помогает держать уровень глюкозы в норме. Как минимум нужно ходить в умеренном темпе по часу в день.

Второе — сбалансированное питание. Следует исключить из рациона «быстрые» углеводы, которые резко поднимают уровень сахара: крахмалистые овощи (картофель, вареные морковь и свекла), фрукты, сладости, выпечка, сладкая газировка. Предпочитать нужно «медленные» углеводы, содержащие клетчатку, они дольше перерабатываются организмом. Сбалансированное питание — это 20% белков, 20% жиров и 60% углеводов. Побольше овощей и цельнозерновых круп, мясо — нежирных сортов, рыба и молочные продукты.

Третье — полноценный сон, не менее семи часов. Это способствует нормализации метаболических процессов, контролю содержания сахара в крови и стабилизации работы нервной системы. Хронический недосып ведет к увеличению выработки гормона грелина. Повышается аппетит, увеличивается потребность в сладкой, соленой пище и крахмалистой пище.

Четвертое — умение бороться со стрессом. Хронический стресс провоцирует выброс избыточного кортизола, который повышает содержание глюкозы в крови. У человека в стрессовой ситуации происходит выброс и другого гормона — адреналина; а он также ведет к повышению уровня глюкозы в крови. Учитесь адаптироваться к жизненным сложностям, разделяйте переживания с близкими. Помогут также релаксация, медитация, йога и любимые занятия.

Как вовремя распознать диабет, ведь поначалу он развивается бессимптомно и многие узнают о нем случайно при анализе крови. Первые «звоночки» — это хроническая усталость, сухость во рту, повышенная жажда, чувство голода, учащенное мочеиспускание, зуд кожи, долгое заживление ран, онемение или покалывание в руках и ногах, потемнением кожи в подмышечных впадинах и на шее.