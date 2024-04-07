Названо заболевание, при котором люди не понимают эмоции

«Еще для этого состояния характерно снижение способности к символизации, в частности к фантазии, фокусирование преимущественно на внешних событиях, в ущерб внутренним переживаниям, и склонность к конкретному, утилитарному, логическому мышлению при дефиците эмоциональных реакций», — рассказала специалист.
Это состояние встречается не часто в популяции людей. Однако алекситимия встречается у значительной части (до 85%) людей, страдающих расстройством аутистического спектра.
«Диагностировать алекситимию можно с помощью методики “Торонтская алекситимическая шкала” (Toronto Alexithymia Scale, TAS). Это клинический опросник из 20 вопросов, ориентированных на оценку трудности идентификации и описания чувств, а также на внешне ориентированное мышление. Умеренный уровень алекситимии диагностируется при результате от 52 до 68 баллов, выраженный — при 69−76 баллах, высокий — при 77−94 баллах», — заключил Кочетов.
Методы психокоррекции нацелены на то, чтобы пациент научился осознавать, анализировать, вербализировать эмоции. Психотерапевтическое лечение длительное, наиболее эффективен комплексный подход, сочетающий техники когнитивно-поведенческого, гуманистического, психодинамического подходов.
Подробнее о том, что такое эмоциональный интеллект, как низкий эмоциональный интеллект связан с зависимостями, суицидальным и жертвенным поведением, а также о том, помогает ли развитый эмоциональный интеллект справиться с тяжелыми новостями, — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».