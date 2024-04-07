Названо заболевание, при котором люди не понимают эмоции

Люди с алекситимией не понимают свои и чужие эмоции. Такие люди не могут рассказать, что чувствуют они и другие люди, то есть не могут вербализовать свои и чужие эмоции, рассказала «Газете.Ru» руководитель программы магистратуры «Практическая психология в социальной сфере и образовании» МГППУ, кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.