Названо расстояние, с которого инопланетяне могли бы заметить пирамиды Гизы

Если они существуют, видны ли мы им?

Благодаря развитию технологий современная наука уже перешла от вопроса «есть ли инопланетяне?», к их прямому поиску и решению более конкретных задач — «могут ли они обнаруживать нас?». И это неизбежно требует рассмотрения технологического уровня нашей и других потенциальных цивилизаций, говорит автор нового исследования астрофизик Тбилисского свободного университета Заза Османов. Руководствуясь универсальными законами физики, он высчитал максимальное расстояние для обнаружения нас инопланетянами. Результаты опубликованы в журнале Acta Astronautica.

За основу автор взял шкалу Кардашева — метод измерения уровня технологического развития цивилизаций, разработанный советским и российским астрофизиком Николаем Кардашевым. Он делит гипотетические цивилизации по количеству энергии, которое они умеют получать и использовать, на три типа.

Представители I типа собирают, хранят и используют всю доступную энергию своей планеты;

II тип — умеют потреблять энергию своей звезды;

III тип — улавливают энергию со всей своей галактики.

Кстати, человечество по этой шкале еще не дотягивает даже до I типа. Американский астрофизик Карл Саган предложил к шкале Кардашева формулу, по которой рассчитал, что мы находимся примерно на отметке 0,72.

Поэтому, поясняет Османов, у нас пока недостаточно возможностей, чтобы рассмотреть признаки другой развитой цивилизации, но у человечества есть технологии, чтобы создать техносигналы для обнаружения нас инопланетянами. И они существуют уже не одно тысячелетие: такие, как Великие пирамиды и другие крупные рукотворные инженерные сооружения, космические корабли, спутники.

В то же время, рассмотреть континенты, моря, горные хребты и другие природные образования гораздо проще, чем пирамиду (из космоса она не кажется такой уж огромной). Исследователь рассчитал, что при определенных условиях более развитые цивилизации II типа могли бы увидеть наши искусственные сооружения на расстоянии 3 тысяч световых лет.

Что нужно пришельцам, чтобы рассмотреть нас?

Легче всего будет распознать эти артефакты с помощью отраженного света, пишет автор. Значит, понадобятся мощные оптические телескопы с экстремальным угловым разрешением. Наша цивилизация тоже давно работает над созданием таких приборов. Более продвинутые цивилизации должны опережать нас в этих разработках. И даже с нашим уровнем технологий логичнее было бы не создавать настолько гигантский телескоп, а применить интерферометрию — использование двух и более телескопов для одновременного наблюдения и последующего сведения данных в одну «картинку».

Такой массив телескопов создает гораздо большее угловое и пространственное разрешение. Подобный международный проект с участием России, с более чем 500 детекторами, который так и называется «Массив телескопов», уже существует и базируется в американском штате Юта, в высокогорной пустыне.

Османов пришел к выводу, что диаметр телескопа, который мог бы уловить нужное количество фотонов, чтобы разглядеть пирамиды в Гизе, должен достигать нескольких миллионов километров. И инопланетяне должны были бы построить его не дальше названного расстояния 3000 световых лет.

Используя известное уравнение Дрейка (формула для мыслительного эксперимента, по которой рассчитывается число внеземных цивилизаций в Млечном Пути, с которыми мы гипотетически могли бы вступить в контакт), Османов определил, что равномерно распределенных по Галактике цивилизаций должно быть около 650, чтобы одна из них оказалась на нужном к нам расстоянии. Тогда они бы увидели крупные инженерные сооружения нашей древности и Средневековья.

А вот для современных строений расчеты будут отличаться, потому что прошло слишком мало времени с их появления, чтобы отраженный свет достиг далеких целей в космосе. Чтобы заметили, например, небоскреб Бурдж-Халифа, инопланетных цивилизаций в Млечном Пути должно быть гораздо больше — по расчетам Сагана, около 106.

Почему инопланетяне упорно игнорируют сигналы с Земли, мы рассказывали ранее.