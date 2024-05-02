Названо неожиданное воздействие мобильного телефона на когнитивные способности мозга

Сотовые телефоны часто критикуют за их разрушительное воздействие на внимание и когнитивные способности. Но новое исследование, опубликованное в журнале BMC Psychology, выявило удивительный эффект: наличие мобильника на самом деле улучшало время реакции при выполнении определенной когнитивной задачи, которая требовала переключения внимания.
Предыдущие исследования утверждали, что наличие мобильного телефона может повлиять на выполнение когнитивных задач, отвлекая внимание. Но контроль внимания необходим для одновременного и эффективного управления несколькими когнитивными процессами. Он связан с работой памяти, отвечающей за временное хранение и обработку информации.
Новые данные показали, что люди с более высоким объемом памяти лучше справляются с задачами, требующими контроля внимания. Однако есть основания полагать, что такой эффект памяти не всегда способствует переключению внимания между различными визуальными функциями.
Задание исследовательской группы требовало от участников сосредоточиться как на глобальных формах, так и на локальных деталях визуального стимула. Это делает эксперименты идеальным показателем того, насколько хорошо человек может переключать свое внимание в различных условиях. Предыдущие анализы показали, что люди с более высокой рабочей памятью не всегда могут успешно справляться с этой задачей, особенно когда требуется частая смена внимания. Этот результат побудил трио исследователей из Китая и Японии продолжить изучение потенциального влияния внешних факторов, таких как наличие мобильного телефона, на выполнение этой задачи.
В исследовании приняли участие 36 взрослых участников, которые выполнили задания в двух вариантах: при наличии мобильного телефона и при его отсутствии. Задача заключалась в распознавании букв меньшего размера и реагировании на них, что требовало переключения внимания между глобальным и локальным уровнями конфигурации букв. Участникам было предложено нажимать определенные клавиши, чтобы указать, распознали ли они определенные буквы-мишени на разных уровнях, с указанием времени их реакции и точности.
Вопреки распространенному мнению о том, что сотовые телефоны неизменно нарушают когнитивные процессы, исследователи обнаружили, что участники на самом деле демонстрировали лучшие результаты — с точки зрения времени реакции — при наличии сотового телефона по сравнению с тем, когда его заменяли на мобильную батарею. Хотя участники могли быстрее реагировать, их способность правильно идентифицировать целевые буквы в задании не обязательно улучшилась.
Такое перераспределение зрительного внимания может объяснить более быстрое время реакции, поскольку больше когнитивных ресурсов сосредоточено там, где они больше всего необходимы для выполнения задачи.
Кроме того, исследователи изучили роль зависимости от гаджетов, которую оценивали с помощью шкалы проблем с использованием мобильных телефонов (PUMP). Было обнаружено, что участники с более высокими показателями PUMP, указывающими на большую зависимость от своих мобильных устройств, продемонстрировали значительно более низкую точность при выполнении задания.
«Учитывая, что использование мобильного телефона может негативно сказаться на эффективности познавательной деятельности, некоторые ученые предложили ввести ограничения на их присутствие в рабочей среде, — заключили исследователи. — Это исследование демонстрирует возможность опровергнуть утверждение о том, что сотовые телефоны всегда должны быть запрещены на рабочем месте, подчеркивая положительный эффект присутствия сотового телефона».
Люди, которые в большей степени зависят от своих мобильных телефонов, как правило, с меньшей точностью выполняют задачи, требующие контроля внимания. Но на это снижение точности не повлияло физическое присутствие телефона, что позволяет предположить, что негативное влияние зависимости является более широкой поведенческой чертой, а не ситуационным эффектом.