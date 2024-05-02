Названо неожиданное воздействие мобильного телефона на когнитивные способности мозга

Задание исследовательской группы требовало от участников сосредоточиться как на глобальных формах, так и на локальных деталях визуального стимула. Это делает эксперименты идеальным показателем того, насколько хорошо человек может переключать свое внимание в различных условиях. Предыдущие анализы показали, что люди с более высокой рабочей памятью не всегда могут успешно справляться с этой задачей, особенно когда требуется частая смена внимания. Этот результат побудил трио исследователей из Китая и Японии продолжить изучение потенциального влияния внешних факторов, таких как наличие мобильного телефона, на выполнение этой задачи.