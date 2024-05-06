Названо неожиданное полезное свойство кофе без кофеина

Спектор объяснил, что кофе без кофеина мягко стимулирует работу нервной системы, не вызывая бессонницы и нарушений работы сердца. Также этот напиток улучшает работу пищеварительного тракта. Дело в том, что декаф-обработка увеличивает содержание в кофе клетчатки — важнейшего питательного вещества, которое в основном входит в состав фруктов, овощей и злаков.