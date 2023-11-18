Названо неожиданное полезное свойство кофе

Некоторые исследования показали, что рацион питания, в который входят продукты, богатые полифенолами (например, овощи) обеспечивает активный иммунный ответ при COVID-19 и облегчает симптомы этого заболевания. Китайские ученые стремились выяснить, может ли употребление кофе (в котором также содержатся эти растительные пигменты, полифенолы) послужить методом профилактики коронавируса.

Оказалось, что кофе действительно способен препятствовать проникновению SARS-CoV-2 и его штаммов (Альфа, Дельта и Омикрон) в клетки человеческого тела. Употребление этого напитка влияет на активность катепсина L. Это так называемая эндопротеаза, то есть пищеварительный фермент. Для того, чтобы SARS-CoV-2 «присоединился» к клеткам, его спайковый белок (S белок) должен быть расщеплен катепсином L. Ученые выяснили, что употребление кофе блокирует этот механизм.

Вероятнее всего, защитные свойства кофе обусловлены содержанием в нем полифенола, хлорогеновой кислоты (CGA) и психоактивного вещества — кофеина. Хлорогеновые кислоты способны снижать интенсивность воспалительных процессов в организме, они подавляют выработку особых медиаторов, вызывающих его. Одновременно с этим, кофеин может стимулировать работу иммунной системы.