Названо количество вина, приносящее пользу для здоровья

«Все вещества есть яд, и нет ничего не ядовитого; но именно доза делает любую вещь не ядовитой» ─ так говорил знаменитый средневековый врач и алхимик Парацельс. Это высказывание применимо не только к лекарственным препаратам, но и к вину. Последние научные публикации свидетельствуют, что разумное и умеренное употребление красного сухого вина может принести пользу для организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.