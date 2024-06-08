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Названо количество вина, приносящее пользу для здоровья

«Все вещества есть яд, и нет ничего не ядовитого; но именно доза делает любую вещь не ядовитой» ─ так говорил знаменитый средневековый врач и алхимик Парацельс. Это высказывание применимо не только к лекарственным препаратам, но и к вину. Последние научные публикации свидетельствуют, что разумное и умеренное употребление красного сухого вина может принести пользу для организма. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.

Источник: Kym Ellis/CC0

«Доза алкоголя с самым низким риском для здоровья составляет, по данным различных исследователей, от 0 до 7,5 доз в неделю или 12,5 грамм в день (100 — 200 мл). В то же время, если доза превышена и достигает 38−40 грамм алкоголя, то есть более 600 мл вина, то наоборот — наносится серьёзный вред», — говорит эксперт.

Экспериментальные исследования показали, что красное сухое вино содержит в себе большое количество полифенолов (в основном ресвератрол, он содержится в кожуре и косточках винограда), которые могут повышать чувствительность к инсулину, тем самым снижая риск сахарного диабета 2 типа, снижать уровень холестерина, предупреждая развитие атеросклероза. Вероятно, эти положительные свойства связаны в том числе с антиоксидантными свойствами полифенолов, а также с их влиянием на микробиом кишечника. Полифенолы винограда обладают Р-витаминной активностью, противовоспалительным и антибактериальным действием.

Этот факт, кстати, подтверждён и в клинических исследованиях. Так, в 2018 году группой итальянских учёных из Флорентийского университета опубликованы в Европейском журнале клинической нутрициологии результаты анализа тринадцати мета-анализов наблюдательных исследований и 16 мета-анализов рандомизированных клинических исследований связи между Средиземноморской диетой (MedDiet) и риском развития заболеваний в общей популяции около 12 800 000 человек. Было достоверно доказано снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, нейродегенеративных заболеваний и сахарного диабета 2 типа у лиц, придерживающихся данной диеты. В её основе наряду с оливковым маслом как раз содержится и сухое красное вино.

Приверженность MedDiet вместе со здоровым образом жизни (то есть, умеренная физическая активность, отказ от курения в течение более 15 лет и умеренное потребление алкоголя) была связана с более чем на 50% более низким уровнем смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания и злокачественные новообразования