00:28 (мск), источник: Мослента

Названо имя самого известного модельера времен Октябрьской революции

Имя самого известного модельера времен Октябрьской революции в Москве было названо в материале «Мосленты». Им оказалась Надежда Ламанова, имевшая звание «Поставщица Ея Императорского Величества».

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Источник: РИА "Новости"

Еще до революции она одевала богатых людей, которые готовы были платить большие деньги за модные вещи. После революции на первое место встали женщины-труженицы, которые, в основном, одевались в простую одежду, из-за чего Ламанова перестала быть так популярна.

В 1925 году она стала членом Государственной академии художественных наук. Вместе с подругой, скульптором Верой Мухиной они издали альбом «Искусство в быту», составленный из практичных моделей, для домашних портних. В том же году платья модельера в стиле «а-ля рюс» вызвали восхищение модников и были удостоены Гран-при. По задумке Мухиной, они были инкрустированы бусами из хлебного мякиша.

Самой знаменитой ученицей Ламановой стала ее крестница Надежда Макарова-Маслова. Ее назначили художественным руководителем первого советского Дома моделей, который открылся в 1934 году в самом центре столицы. Спустя десять лет он продолжил существовать в облике Дома моды на Кузнецком мосту. Здесь впоследствии работали такие именитые мастера, как Анна Бланк, Вера Аралова, Антонина Донская, Татьяна Осмеркина, Вячеслав Зайцев и другие.

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