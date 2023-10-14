Названо имя самого известного модельера времен Октябрьской революции

Еще до революции она одевала богатых людей, которые готовы были платить большие деньги за модные вещи. После революции на первое место встали женщины-труженицы, которые, в основном, одевались в простую одежду, из-за чего Ламанова перестала быть так популярна.

В 1925 году она стала членом Государственной академии художественных наук. Вместе с подругой, скульптором Верой Мухиной они издали альбом «Искусство в быту», составленный из практичных моделей, для домашних портних. В том же году платья модельера в стиле «а-ля рюс» вызвали восхищение модников и были удостоены Гран-при. По задумке Мухиной, они были инкрустированы бусами из хлебного мякиша.

Самой знаменитой ученицей Ламановой стала ее крестница Надежда Макарова-Маслова. Ее назначили художественным руководителем первого советского Дома моделей, который открылся в 1934 году в самом центре столицы. Спустя десять лет он продолжил существовать в облике Дома моды на Кузнецком мосту. Здесь впоследствии работали такие именитые мастера, как Анна Бланк, Вера Аралова, Антонина Донская, Татьяна Осмеркина, Вячеслав Зайцев и другие.