Названо имя первого водителя троллейбуса в Москве

Судя по всему, открытие первого маршрута прошло вполне буднично. Во всяком случае, главная газета страны «Правда» в ноябре 1933 года посвятила этому событию лишь небольшую заметку на последней полосе под заголовком «Троллейбус на Ленинградском шоссе». Первое время он и вправду ходил один, неприкаянный, туда-сюда. Им управлял водитель 1-го троллейбусного парка Павел Засыпкин.

Регулярная эксплуатация первой троллейбусной линии началась 15 ноября 1933-го. Троллейбусы ходили по маршруту от Белорусско-Балтийского вокзала до Окружной железной дороги. Протяженность этого пути — 7,5 километра.

«Предварительные испытания в эксплуатационных условиях показали хорошую работу советских троллейбусов. Безотказно работают изготовленные заводом “Динамо” токоприемники… В первое время движение будет производиться на пониженных скоростях, но и сейчас троллейбус ходит значительно быстрее трамвая», — цитирует Бурт газету «Правда» тех времен.

От себя он добавил, что троллейбусы уже тогда хоть и были быстрее, но на дальние расстояния отвезти не могли, в то время как на трамвае можно было доехать, куда угодно.

А Засыпкин в 1940-х ушел на фронт, где воевал в партизанском отряде действующей армии. «Был ранен, увенчан боевыми наградами. Увы, известно о нем немного. Жаль, ведь Павел Михайлович — один из тех, кто создавал летопись Москвы», — заявил историк.

Ранее Бурт объяснил появление традиции пить чай в поезде.