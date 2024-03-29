Названо блюдо, снижающее риск развития диабета и болезней сердца

Специалисты подчеркнули, что взрослому человеку нужно съедать не менее двух порций рыбы или морепродуктов в неделю. При этом одна порция должна включать в себя жирные виды рыбы, такие как лосось или тунец.
Дело в том, что рыба является богатым источником белка и полезных жирных кислот омега-3. Их употребление поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, позволяет снизить уровень холестерина в крови, нормализовать артериальное давление и вес. Другая составляющая этого блюда — картофель, содержит неперевариваемые пищевые волокна, которые перерабатываются полезными кишечными бактериями.
По подсчетам экспертов из министерства здравоохранения, более частое употребление традиционного британского блюда фиш-энд-чипс (рыбное филе с картофельными ломтиками) поспособствует снижению риска развития диабета на 15%, а рака — почти на 42%. Специалисты также заявили, что сокращение доли мяса в рационе в пользу рыбы может стать способом экономии денег.