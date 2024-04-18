Названо 10 самых необычных ингредиентов для варенья со всей России

Эксперты сервиса Туту опросили более 4 000 путешественников и выяснили, какое самое необычное варенье им приходилось пробовать (и, конечно, понравилось) в России.
Варенье из лимонника (Дальний Восток)
На Дальнем Востоке можно встретить растения, которые не найти в других регионах России. Например, в Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской и Амурской областях растет лимонник китайский. У этого растения лимонный запах, а красные плоды могут быть немного горьковатыми и кислыми, так что варенье из них получается очень ароматным.
Варенье из арбузных корок (Астрахань)
Астраханские арбузы известны на всю страну. Когда начнется арбузный сезон, попробуйте сделать варенье: удалить зеленую кожицу, залить белые корки водой, а потом смешать с сахарным сиропом и поставить на огонь. Также в варенье из арбузных корок можно добавить гвоздику, лимонный сок, апельсин, лайм или мяту.
Варенье из морского шиповника (Дальний Восток)
Жители Дальнего Востока называют дикий шиповник, который часто растет на побережье, морским. Из него, как и из лимонника, получается отличное варенье: плоды шиповника режут на круглые дольки, смешивают с сахаром и доводят до кипения. Особенно такое варенье популярно на Сахалине.
Варенье из лопуха (Сахалин)
Еще одно необычное лакомство, которое любят сахалинцы, — варенье из лопуха. Лопухи на Сахалине достигают гигантских размеров. Недавно ученые выяснили, что гигантизм сахалинских растений возникает из-за тектонических нарушений. Из стеблей молодого лопуха можно сделать вкусное и полезное варенье, причем сахар добавлять необязательно.
Мятное варенье (Алтай)
Алтайские фермеры делают не только мед, но и необычное варенье: с кедровыми орешками, из шиповника и мятное. Иногда в варенье добавляют молодые веточки сосны, и лакомство приобретает яркий мятно-хвойный аромат. Считается, что такое варенье помогает бороться с простудой.
Варенье из одуванчиков (Урал)
В городах и деревнях Урала делают варенье из одуванчиков. Для этого у одуванчика срезают желтые цветки и заливают их кипятком с сахаром. Как правило, перед приготовлением варенья одуванчики не моют, чтобы сохранить пыльцу, поэтому собирать цветы нужно только в проверенных местах, подальше от автомобильных дорог и жилых районов.
Варенье из инжира (Дагестан)
На юге Дагестана готовят варенье из инжира и лимонов. У инжира отрезают хвостики и режут плоды на небольшие кусочки. Лимоны и инжир смешивают с сахаром и варят на медленном огне. В итоге варенье получается в меру сладким, а лимон дает небольшую кислинку.
Морошковое варенье (Карелия)
В Карелии и других регионах Русского Севера делают варенье из морошки, в которое часто даже не добавляют сахар. Морошка обладает противовоспалительными свойствами и содержит витамины А и С. Сезон морошки длится с июля по август, собирать ее довольно сложно, поэтому варенье из этой ягоды очень ценится.
Варенье из крыжовника (Башкирия)
Варенье из крыжовника делают в разных регионах России, и в некоторых оно особенно популярно — например, в Башкирии. Рецепт довольно простой — как обычно, нужны только сами плоды и сахар, причем вкусное варенье получается и из спелого, и из зеленого крыжовника. Есть и вариант посложнее — царское варенье, которое делают с добавлением вишневых листьев и ванильного экстракта. Говорят, такое варенье как-то преподнесли в подарок Екатерине Второй.
Варенье из зеленого грецкого ореха (Кавказ)
Варенье из грецкого ореха обычно делают в южных регионах России: именно там легко можно найти зеленые, незрелые плоды. В прошлом году производство ореха решили возродить власти Ингушетии. Классический рецепт варенья включает зеленые грецкие орехи, сахар, воду и специи, например, палочки корицы.
Варенье из шелковицы (Ростовская область)
В Ростовской области и других регионах России можно встретить варенье из шелковицы (тутовника). Оно получается довольно густым, а ягоды хорошо сохраняют форму. Делают варенье как из белой, так и из черной шелковицы.
Варенье из огурца (Суздаль)
Суздаль называют огуречной столицей России. Для приготовления варенья используют только огурцы, которые режут на небольшие кусочки, воду и сахар. Отлично для варенья подходят большие перезревшие огурцы, которые не хочется есть просто так. Считается, что огуречное варенье любил сам Иван Грозный. В июле в Суздале по традиции отметят Праздник огурца — в город приедут не только туристы, но и агрономы.
Варенье из сосновых шишек (Сибирь)
Варенье из сосновых шишек популярно в разных регионах Сибири. Шишки для приготовления используют зеленые, а собирать их нужно в теплое время года: как правило, в мае и июне. Причем ингредиенты лучше срывать, а не поднимать с земли. Список ингредиентов для варенья состоит только из шишек, сахара и воды. Также можно добавить кедровые орешки.