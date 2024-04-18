Названо 10 самых необычных ингредиентов для варенья со всей России

Варенье из крыжовника делают в разных регионах России, и в некоторых оно особенно популярно — например, в Башкирии. Рецепт довольно простой — как обычно, нужны только сами плоды и сахар, причем вкусное варенье получается и из спелого, и из зеленого крыжовника. Есть и вариант посложнее — царское варенье, которое делают с добавлением вишневых листьев и ванильного экстракта. Говорят, такое варенье как-то преподнесли в подарок Екатерине Второй.