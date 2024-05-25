Названа ухудшающая работу мозга ошибка, которую легко исправить

Ученые в несколько разных дней оценили умственные способности 78 человек в возрасте от 47 до 70 лет. Все участники имели доступ к чистой питьевой воде. Их не подвергали обезвоживанию намеренно (как это делали в предыдущих исследованиях). В дни тестирований испытуемых попросили избегать пищи с высоким содержанием жира, кофеина и физических упражнений.