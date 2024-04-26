Названа страна, где живут самые пьющие подростки

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) назвала Великобританию страной с самым высоким уровнем пьющих несовершеннолетних. По данным отчета, половина 13-летних англичан употребляет алкоголь, и родители это нормализовали, пишет The Times.
Каждый третий 11-летний ребенок в Англии хотя бы раз пробовал алкоголь. Этот показатель является самым высоким среди 44 рассмотренных государств. Высокий уровень пьющих детей также наблюдается в Венгрии и Румынии.
Чаще всего в Англии пьют дети из обеспеченных семей. По мнению экспертом, это связано с желанием быть похожими на своих родителей, которые часто употребляют вино и подают соответствующий пример подросткам.
Также в исследовании рассматривалась проблема курения подростками электронных сигарет. Оказалось, что оно более распространено среди детей в Великобритании, чем в большинстве других стран, включая Францию, Германию, Испанию и Канаду.
Эксперты также отметили, что употребление алкоголя и зависимость от никотина было замечено преимущественно среди девочек.
Ранее правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям.
Анна Морозова