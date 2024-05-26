Названа рыба, которая закрывает суточную потребность в омега-3

«Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний. Белок в мойве легко усваивается, что делает ее отличным выбором для детского, спортивного и лечебного питания», — заключила Фролова.