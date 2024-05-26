Названа рыба, которая закрывает суточную потребность в омега-3

В ней содержание омега-3 составляет 1,44 г на 100 г рыбы, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.
«Так, всего 100 грамм мойвы закрывают суточную потребность взрослого человека в Омега-3 жирных кислотах. В России оптимальным уровнем потребления Омега-3 жирных кислот считается 1 грамм в сутки, максимальный — 3 грамма», — рассказала врач.
По ее словам, омега-3 поступает в организм исключительно с едой (или в таблетках), поскольку он ее не синтезирует.
«Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний. Белок в мойве легко усваивается, что делает ее отличным выбором для детского, спортивного и лечебного питания», — заключила Фролова.