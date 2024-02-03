Названа причина усталости и разбитости после выздоровления от простуды

В ходе опроса, проведенного американской компанией Olbas (производитель эфирных масел) совместно с практикующим семейным врачом Роджером Хендерсоном, были собраны данные о специфике дыхания во время сна двух тысяч человек. Респондентов попросили рассказать, как часто они дышат через рот во сне, и уточнить, страдают ли они хронической заложенностью носа.