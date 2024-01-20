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22:46 (мск), источник: Life.ru

Названа причина пожелтения бумаги со временем

На процесс пожелтения бумаги влияют разные факторы. Так, дореволюционная газета может быть белее, чем газета времён СССР. Это связано в том числе с качеством сырья, рассказал сотрудник отдела реставрации библиотечных фондов Российской государственной библиотеки (РГБ) Алексей Кащеев. По его словам, каждое издание желтеет по-своему, ведь каждый листок имеет свои свойства.

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Источник: Reuters

«Все предметы обладают цветом благодаря особым атомам — хромофорам. Именно их положение определяет окраску вещества. С течением времени хромофоры могут изменить своё положение, соответственно, изменится и цвет листа. А поскольку бумага состоит из разных веществ, то и тон может меняться по-разному», — приводятся слова реставратора в телеграм-канале библиотеки.

Кащеев предложил отследить, как массовое производство влияет на свойства бумаги. Например, можно сравнить книги из библиотеки царской семьи, страницы которых остались белыми, с газетами, выпущенными во время и после войны. В первом случае страницы остались практически белые, хотя с момента их печати прошло больше времени. Это неудивительно, ведь при «штучном» производстве тщательнее подходили к отбеливанию и очищению бумаги, пояснил эксперт.

Ранее Лайф писал, что пожелтевшее меню для пассажиров «Титаника» продали на аукционе. Лот ушёл с молотка за 84 тысячи фунтов стерлингов.

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