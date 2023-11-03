Названа причина, почему самолеты летают быстрее над Атлантикой

Как передает ABC News, за последние несколько дней коммерческие рейсы добирались до пунктов назначения быстрее обычного. При этом у нескольких воздушных судов, следующих с востока на запад, скорость превышала обычную на 321 километр в час.

Так, один из рейсов американской авиакомпании American Airlines, следовавший из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) в лондонский международный аэропорт Хитроу (LHR), достиг максимальной скорости 1250 километров в час, что сократило продолжительность полета почти на час.

Такой скорости удалось достичь благодаря струйному потоку, который бывший пилот Джон Нэнс описал как сеть воздушных масс на большой высоте, текущих с очень высокой скоростью. Он не виден членам экипажа воздушных судов, но метеорологи могут оценить его местоположение и быстроту его движения.

Нэнси подчеркнул, что пассажиры могут ощущать незначительную турбулентность во время полета воздушного судна в реактивном потоке, однако она может практически не ощущаться.

Ранее президент Ассоциации аэрокосмической медицины рассказал, как частые и длинные авиаперелеты влияют на здоровье.