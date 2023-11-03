Названа причина, почему самолеты летают быстрее над Атлантикой
Этому способствует мощный реактивный поток.
Этому способствует мощный реактивный поток.
Как передает ABC News, за последние несколько дней коммерческие рейсы добирались до пунктов назначения быстрее обычного. При этом у нескольких воздушных судов, следующих с востока на запад, скорость превышала обычную на 321 километр в час.
Так, один из рейсов американской авиакомпании American Airlines, следовавший из нью-йоркского международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди (JFK) в лондонский международный аэропорт Хитроу (LHR), достиг максимальной скорости 1250 километров в час, что сократило продолжительность полета почти на час.
Такой скорости удалось достичь благодаря струйному потоку, который бывший пилот Джон Нэнс описал как сеть воздушных масс на большой высоте, текущих с очень высокой скоростью. Он не виден членам экипажа воздушных судов, но метеорологи могут оценить его местоположение и быстроту его движения.
Нэнси подчеркнул, что пассажиры могут ощущать незначительную турбулентность во время полета воздушного судна в реактивном потоке, однако она может практически не ощущаться.
Ранее президент Ассоциации аэрокосмической медицины рассказал, как частые и длинные авиаперелеты влияют на здоровье.
Анна Морозова