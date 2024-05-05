Названа причина, по которой Кейт Миддлтон хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Об этом сообщает Us Weekly.
Инсайдер из королевской семьи заявил, что принц и принцесса Уэльские могут простить Гарри и Меган Маркл ради своих детей: принца Джорджа, принца Луи и принцессы Шарлотты. По словам источника, супруги желают, чтобы их наследники общались с детьми герцогов Сассекских: сыном Арчи и дочерью Лилибет.
«Они хотят наладить отношения с Меган и Гарри и не желают, чтобы вражда перешла на следующее поколение», — заявил источник.
Аноним добавил, что Меган Маркл и принц Гарри также хотели бы, чтобы их дети контактировали с кузенами.
16 января принцесса Уэльская была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома. 22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.
2 мая принц Уильям и его жена публично поздравили свою дочь Шарлотту с 9-летием. В честь дня рождения супруги выложили кадр, на котором наследница запечатлена в саду. Девочка позировала в темно-синем свитере, красном кардигане с леопардовыми пуговицами и джинсовой юбке.