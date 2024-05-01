Названа причина наличия у некоторых саблезубых двойных клыков

Саблезубые кошки Smilodon fatalis от 1,6 миллиона до 10 тысяч лет назад обитали на территории Северной и Южной Америки. За сто с лишним лет в смоляных ямах Ла-Бреа палеонтологи нашли около двух тысяч черепов животных. Что примечательно, у некоторых из них лунка для клыка была занята не одним, а сразу двумя зубами — коренным и молочным.