Названа причина наличия у некоторых саблезубых двойных клыков

Саблезубые кошки Smilodon fatalis от 1,6 миллиона до 10 тысяч лет назад обитали на территории Северной и Южной Америки. За сто с лишним лет в смоляных ямах Ла-Бреа палеонтологи нашли около двух тысяч черепов животных. Что примечательно, у некоторых из них лунка для клыка была занята не одним, а сразу двумя зубами — коренным и молочным.
Палеонтолог Джек Цзенг из Калифорнийского университета (США) изучил найденные черепа и отметил, что такие примеры — не случайность. Он нашел подтверждение ранее высказанной другими учеными гипотезе о том, что молочные зубы помогали хищникам стабилизировать постоянные. Исследование опубликовано в журнале The Anatomical Record.
Цзенг использовал компьютерные модели и провел эксперименты на пластиковых, измерив прочность зубов саблезубых кошек при изгибе их вбок. Ученый использовал так называемую теорию изгиба балок — тип инженерного анализа, помогающий описать сдвиги и вращательные изгибы балок, мостов и прочих конструкций.
Проведя эксперименты на компьютерных моделях, ученый выяснил, что если прочность клыка саблезубого тигра на изгиб (сила, которую зуб выдерживает перед тем, как сломаться) остается примерно одинаковой при ее удлинении, то жесткость клыка (прогиб под воздействием заданной силы) уменьшается с увеличением длины.
Тот же самый эксперимент ученый провел на пластиковых копиях клыков. Цзенг использовал специальный прибор для измерения прочности на растяжение и протестировал зубы саблезубых кошек на изгиб и уровень жесткости. Результаты тестов подтвердили то, что показало компьютерное моделирование.
Палеонтолог пришел к выводу, что молочные зубы у саблезубых кошек не выпадали в подростковом возрасте в течение 30 месяцев — вплоть до того, пока на их месте не окажутся коренные. Предположительно, это было нужно для того, чтобы животное не потеряло основной клык до момента, когда оно научится хорошо охотиться.
Исследователь считает, что похожая система могла быть особенностью не только Smilodon fatalis подросткового периода. Возможно, она развилась и у других саблезубых животных, однако доказать это пока что невозможно. Дело в том, что в летописи окаменелостей других примеров двойных клыков у подобных видов не обнаружено.
Ранее ученые установили, какие звуки издавали саблезубые кошки.
Анна Морозова