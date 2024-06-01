Названа причина конфликта Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Проблемы в браке вызывает и рабочая нагрузка Лопес. «Бен предпочитает не работать так много по собственному желанию, а она переутомляется, так что у них разные приоритеты», — заявил инсайдер. Он отметил также, что оба в паре пытаются решить проблемы, однако «это были трудные несколько месяцев».