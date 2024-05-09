Названа порода кошек, живущая дольше остальных

Среди различных пород самой долгоживущей оказалась бурманская короткошерстная кошка, которая в среднем доживает до 14 лет. Самые маложивущие — бесшерстные сфинксы и бенгальские кошки. У них средняя продолжительность жизни составляет всего 6,5 и 8,5 лет соответственно. Мейн-куны, рэгдоллы и норвежские лесные кошки в среднем живут по 10 лет, а персидские — около 11 лет.