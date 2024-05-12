Названа опасная болезнь, которая может годами не проявляться

Об этом «Радио 1» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.
Высокое кровяное давление далеко не всегда проявляется головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с гипертонией, не зная о ней.
Нормальным считается давление ниже 120/80, показатели выше связаны с риском инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений. Контроль давления позволяет защититься от этих состояний. В некоторых случаях удается обойтись без медикаментов: достаточно изменить образ жизни, например, сбросить вес.
При повышении давления важно узнать причину: гипертонию могут вызывать нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, эндокринные опухоли.
Необходимые обследования, назначаемые врачом, обычно включают УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин и анализ мочи для определения концентрации микроальбумина.