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Названа опасная болезнь, которая может годами не проявляться

Гипертония может годами не проявляться, при этом повреждая сердце и почки.

Источник: Freepik

Об этом «Радио 1» рассказала руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Высокое кровяное давление далеко не всегда проявляется головокружением или звоном в ушах. Человек может в течение долгих лет жить с гипертонией, не зная о ней.

Риск гипертонии повышен у людей старше 65 лет, а также у всех, кто страдает ожирением, ведет малоподвижный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

Нормальным считается давление ниже 120/80, показатели выше связаны с риском инсульта, инфаркта, проблем с почками и других нарушений. Контроль давления позволяет защититься от этих состояний. В некоторых случаях удается обойтись без медикаментов: достаточно изменить образ жизни, например, сбросить вес.

При повышении давления важно узнать причину: гипертонию могут вызывать нарушения в работе сердца, щитовидной железы, надпочечников, проблемы с почками, эндокринные опухоли.

Необходимые обследования, назначаемые врачом, обычно включают УЗИ почек и сердца, ЭКГ, анализ крови на холестерин и анализ мочи для определения концентрации микроальбумина.