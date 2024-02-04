Названа неожиданная польза купания в горячих источниках

До начала и после завершения эксперимента у всех участников взяли образцы кала для оценки состояния микробиоты кишечника. Результаты анализов показали, что в кишечниках участников значительно увеличилось количество бактерий нескольких видов. Oscillibacter и Parabacteroides были видами, численность которых в возросла в микробиоме кишечника тех, кто посещал горячие источники с обычной водой. Количество Ruminococcus, Oscillibacter и Bifidobacterium bifidum увеличилось у тех, кто находился в бикарбонатной воде, а Alistipes — у тех, кто выбрал сероводородные источники. До и после купания в хлоридных источниках существенных изменений не произошло.