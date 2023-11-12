Названа неожиданная опасность отсутствия общения

Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine.

В своем исследователи ученые использовали данные 458 146 взрослых, взятые из британского биобанка — специального хранилища биологических образцов. Средний возраст участников составлял 56,5 лет. Все испытуемые заполнили анкеты, ответив на вопросы о том, доверяют ли они своим близким и чувствуют ли они себя одинокими. Также добровольцы предоставили информацию о том, с кем они живут, как часто участвуют в различных социальных мероприятиях и общаются с друзьями и семьей.

Ученые наблюдали за участниками в течение 12,6 лет. За это время 33 135 испытуемых ушли из жизни. Исследователи выяснили, что у одиноких людей продолжительность жизни была короче, чем у тех, кто был социально активен. Кроме того, люди, которые вовсе не общались с друзьями или родственниками, чаще уходили из жизни по различным причинам.