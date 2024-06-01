Названа лучшая диета для похудения в талии и укрепления костей

Диетолог указал, что ранее считалось, что для поддержания оптимальной мышечной массы женщинам необходимо употреблять в среднем 45 граммов белка в день, а мужчинам — 55 граммов. Однако, по его словам, проведенные в последние годы исследования, что такие показатели потребления слишком низки для оптимального здоровья, особенно в зрелом возрасте.