Названа черта характера, присущая людям со здоровым сердцем

Специалист объяснила, что увлечение новым делом без оглядки на время зачастую представляет собой так называемый «поток» — состояние повышенной концентрации, которое сопровождается увеличением производительности.
Мосинг отметила, что склонность испытывать состояние потока коррелирует с высокими показателями сердечно-сосудистого здоровья. Это показало исследование ученых Юго-западного университета Цзяотун в Китае.
Согласно результатам другой научной работы, проведенной Мосинг и ее коллегами, у увлеченных людей снижен риск развития как болезней сердца, так и депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства. Исследователи предположили, что «поток» способствует защите от разрушительного влияния стресса, негативно сказывающегося как на физическом, так и на психическом благополучии.