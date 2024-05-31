Названа черта характера, присущая людям со здоровым сердцем

Согласно результатам другой научной работы, проведенной Мосинг и ее коллегами, у увлеченных людей снижен риск развития как болезней сердца, так и депрессии, тревоги, шизофрении и биполярного расстройства. Исследователи предположили, что «поток» способствует защите от разрушительного влияния стресса, негативно сказывающегося как на физическом, так и на психическом благополучии.