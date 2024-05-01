Назван самый вредный овощ

«Все его сорта имеют высокий гликемический индекс — коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. То есть употребление картофеля может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме», — рассказала специалист Утюмова.