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Назван самый вредный овощ

Наиболее вредным из овощей является картофель, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

Источник: Freepik

«Все его сорта имеют высокий гликемический индекс — коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. То есть употребление картофеля может приводить к резкому повышению уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на организме», — рассказала специалист Утюмова.

По ее словам, это провоцирует поджелудочную железу вырабатывать дополнительный инсулин, чтобы снизить уровень сахара, а также запускает процесс накопления жиров. По этой причине людям, например, с сахарным диабетом или ожирением рекомендовано ограничить его употребление.

«Стоит отметить, что гликемический индекс рассчитывается на основе отдельно взятого продукта и может меняться в зависимости от приготовления. Так, например, у картофельного пюре он выше, чем у запеченной с кожурой картошки или вареной в мундире», — отметила врач.