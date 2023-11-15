Назван самый эффективный способ обработки фруктов и зелени, чтобы не отравиться

«Складываем все в дуршлаг. Его опускаем в кастрюлю или тазик с простой холодной водой без мыла, антисептиков, чтобы содержимое было покрыто жидкостью, и оставляем минут на 20−30», — объяснила эксперт.
Это нужно не только для того, чтобы не допустить отравлений, но еще и избежать заражения гельминтами. «Например, аскаридами легко заразиться через клубнику с грядки, поскольку она удобряется навозом», — заключила Чернышова.
Ранее россиянам рассказали о рисках, связанных с употреблением немытых сухофруктов. Зачастую они проходят обработку различными средствами, например фунгицидами, сернистым газом и каустической содой, для увеличения срока хранения. Если их не мыть, то эти вещества попадут в организм и способны навредить желудку и печени. Также на сухофрукты могли садиться мухи, которые переносят инфекционные и паразитарные заболевания.