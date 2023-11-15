14:00 (мск), источник: m24.ru

Назван самый эффективный способ обработки фруктов и зелени, чтобы не отравиться

Фрукты, ягоды и зелень до употребления необходимо промывать холодной водой 20−30 минут во избежание отравлений. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Источник: AP 2023

«Складываем все в дуршлаг. Его опускаем в кастрюлю или тазик с простой холодной водой без мыла, антисептиков, чтобы содержимое было покрыто жидкостью, и оставляем минут на 20−30», — объяснила эксперт.

За это время продукты намокают, частицы почвы и другой грязи отлипают, остаются на дне кастрюли. После этого фрукты, ягоды и зелень еще раз промываем под струей воды, даем ей стечь и можно есть.

Надежда Чернышова
врач-терапевт

Это нужно не только для того, чтобы не допустить отравлений, но еще и избежать заражения гельминтами. «Например, аскаридами легко заразиться через клубнику с грядки, поскольку она удобряется навозом», — заключила Чернышова.

Ранее россиянам рассказали о рисках, связанных с употреблением немытых сухофруктов. Зачастую они проходят обработку различными средствами, например фунгицидами, сернистым газом и каустической содой, для увеличения срока хранения. Если их не мыть, то эти вещества попадут в организм и способны навредить желудку и печени. Также на сухофрукты могли садиться мухи, которые переносят инфекционные и паразитарные заболевания.

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