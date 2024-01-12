Назван самый дорогой тур за рубеж в 2023-м. Квартира в Москве дешевле

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили топ-10 самых дорогих зарубежных туров за 2023 год. На первой строчке оказалось путешествие за 24,5 млн руб.

Такую сумму потратила семья из шести человек на отдых в Турции. Пятеро взрослых и один ребенок провели в Maxx Royal Belek Golf Resort 5* (Белек, провинция Анталья) 67 дней с конца апреля по начало июля. Питание — «ультра все включено». В стоимость тура входил прямой перелет.

Второе место в топ-10 самых дорогих зарубежных туров за 2023 год разделили два путешествия. 22 млн 310 тыс. руб. потратила семья (4 человека) на отдых на горнолыжном курорте Кран Монтана в Швейцарии в декабре. В отеле Lecrans Hotel & Spa 5* они провели 8 ночей. В стоимость вошли проживание и трансферы. Стыковочный перелет в Европу отдыхающие купили сами, он в пакет не входил.

Отдых на Мальдивах в июне семье из пяти человек обошелся в 22 млн 357 тыс. руб. Они провели 15 ночей в отеле уровня 5* Deluxe. Авиабилеты туристы приобрели сами.

«С учетом стоимости перелетов (стыковочный в Европу был, вероятно, дороже) два этих тура можно считать практически равными по финальной стоимости», — добавили в АТОР.

Бронза у тура на Мальдивы — 18 млн 760 тыс. руб. В июле семья из 5 человек остановилась на 18 ночей в отеле уровня 5* Deluxe.

На четвертом и пятом местах туры в Турцию: 18 млн 005 тыс. руб. за 28 ночей на 4 взрослых и двух детей и 16 млн 800 тыс. руб. за 25 ночей на 4 взрослых и 1 ребенка.

Шестая строчка: 8 человек потратили 15 млн 769 тыс. руб. за 24 ночи в Черногории. Седьмая позиция: отдых 2 взрослых и 2 детей в Турции обошелся в 15 млн 249 тыс. руб. за 18 ночей.

На восьмом месте романтическое путешествие на Мальдивы за 11 млн 970 тыс. руб. Девятая строка: семья из 8 человек потратила 9 млн 544 тыс. руб. за тур на 10 ночей в Турции.

Замыкает десятку самых дорогих зарубежных туров отдых семьи из 4 человек на Бали. За 22 ночи заплатили 7 млн 101 тыс. руб.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал об актуальных направлениях для отдыха в феврале. Недельный тур на Шри-Ланку и в Гоа на двоих в среднем обойдется в 150 тыс. руб. Цены на тур на двоих в Египет стартуют от 120 тыс. руб. Диапазон цен на туры в Бахрейн, ОАЭ, Оман и Катар в среднем составит от 160 тыс. до 180 тыс. руб.