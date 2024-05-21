Назван простой способ восстановиться после COVID-19

В исследовании приняли участие 40 человек с симптомами COVID-19 легкой и умеренной степени тяжести. Их разделили на три группы. Первую проинструктировали следовать специальному протоколу реабилитации под названием Londrina Activities of Daily Living (предполагает выполнение рутинных домашних обязанностей). Вторая группа выполняла упражнения для восстановления подвижности, а третья — ежедневно уделяла время ходьбе в размеренном темпе.