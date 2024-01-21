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12:00 (мск), источник: Life.ru

Назван продукт русской кухни, чайная ложка которого насытит витаминами на сутки

В русской кухне существует уникальный продукт, получивший название «витамин долголетия». Речь идёт о хрене, который лучше употреблять в свежем виде, чтобы извлечь максимальную пользу. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

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Источник: Shutterstock

«Хрен содержит витамин С, витамины группы B, магний, кальций — тот состав, который иногда называют витамином долголетия. Вещества, которыми богат хрен, позволяют проводить профилактику многих заболеваний, особенно в пожилом возрасте», — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

Максимальная суточная доза — это одна чайная ложка натёртого продукта, отметил эксперт. Высушенный хрен, по его словам, теряет большинство своих полезных свойств и вряд ли поможет укрепить здоровье. Также мало пользы от пасты из этого растения, которая продаётся в магазинах, — там много консервантов и красителей, убивающих витамины.

Бобровский предупредил, что при гастрите, болезнях почек и астме хрен не рекомендуется к употреблению. Всё дело в ядрёном характере растения. Хрен может раздражать слизистые органов, вызывать аллергию и приводить к нарушениям в работе почек, если у человека уже было хроническое заболевание, заключил медик.

Ранее Лайф писал, что в период простуд нужно помнить о правильном питании, которое поможет побороть инфекции. Прежде всего следует обратить внимание на льняную кашу и изюм. Также рекомендуются нежирная рыба, сыр, овощи и фрукты.

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