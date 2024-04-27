Назван продукт для снижения артериального давления

По словам диетолога, исследования доказали, что семена льна полезны для снижения артериального давления. Кроме того, они помогают улучшить качество кожи. «Это может быть связано с жирными кислотами и антиоксидантами, которые содержатся в семенах. Они будут действовать эффективнее, если вы их измельчаете», — подсказал Мосли.