Назван «полезный» перекус, усиливающий чувство голода

По словам врача, употребление искусственно подслащенных продуктов не вызывает у человека настоящего удовлетворения и «подпитывает» тягу к пище с природными сахарами. Дело в том, что сахар стимулирует центры удовольствия в мозге, активизируя дофаминовую систему. При употреблении низкокалорийной пищи с заменителями сахара этого не происходит. Стремление съесть сладкую пищу при этом не исчезает, а усиливается.