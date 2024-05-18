Назван победитель юмористического шоу «Звезды»

В рамках финального выпуска каждый из членов жюри придумал свою номинацию, в рамках которой и отдавал свой кубок полюбившейся команде. Блогер Валя Карнавал отдала «Открытие года» «Регионам» и напомнила, что сама выросла в небольшом городке. «Песню года» от Сергея Жукова получил Филипп Киркоров и команда «Борцы» за самый неожиданный дуэт.