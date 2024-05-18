Назван победитель юмористического шоу «Звезды»

«Чемпионом сезона номер один в шоу “Звезды” становятся Денис Дорохов и команда “Регионы”, — заявил ведущий шоу Азамат Мусагалиев.
В рамках финального выпуска каждый из членов жюри придумал свою номинацию, в рамках которой и отдавал свой кубок полюбившейся команде. Блогер Валя Карнавал отдала «Открытие года» «Регионам» и напомнила, что сама выросла в небольшом городке. «Песню года» от Сергея Жукова получил Филипп Киркоров и команда «Борцы» за самый неожиданный дуэт.
Рэпер Тимати отдал «Лучшую пародию» команде из Красноярска и Джигану, а дизайнер Артемий Лебедев подарил награду за «Лучшую шутку» Александру Ревве и комикам из «Студии союз». Гарик Харламов отдал свой голос в пользу Леры Кудрявцевой и вручил ей «Разрыв года» за разрыв коленных связок.