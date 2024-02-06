Назван неожиданный вред чихания для мозга

При чихании, объяснила врач, воздух выходит через нос со скоростью 120 метров в секунду и создает давление на внутренние стенки более 100 миллиметров ртутного столба. Если человек зажимает нос, давление распределяется по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом, что чревато повреждением сосудов. При этом все микробы остаются в организме, рассказала физиотерапевт.