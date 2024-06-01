Назван неожиданный фактор возникновения ужасающих ночных кошмаров: влияет на сны

Ученые обнаружили, что неожиданное времяпрепровождение перед сном может привести к ужасающим ночным кошмарам. Большинство из нас делают это. Но, согласно исследованию, просмотр социальных сетей непосредственно перед сном может повысить вероятность возникновения ужасающих ночных кошмаров.
Считается, что использование приложений перед сном может повысить уровень стресса и тревожности, которые уже давно связаны с проблемами со сном и негативными сновидениями, пишет Daily Mail.
Исследование показало, что до трех четвертей американцев используют социальные сети перед сном.
«Поскольку социальные сети все больше переплетаются с нашей жизнью, их влияние выходит за рамки бодрствования и может влиять на наши сны», — сказал ведущий автор исследования Реза Шабаханг, профессор психологии и социальной работы в Университете Флиндерса в Австралии.
В исследовании приняли участие 595 взрослых иранцев, которые регулярно пользовались социальными сетями.
Группе было предложено заполнить анкету из 14 вопросов, которая называлась «Шкала кошмаров, связанных с социальными сетями» (SMNS), чтобы определить тип ночных кошмаров и частоту их возникновения.
«Участникам было дано указание сосредоточиться на ночных кошмарах — тех тревожных сновидениях, которые пробуждают их ото сна, — с целью запечатлеть кошмары, а не обычные плохие сны, — говорится в исследовании. — Вопросы были составлены таким образом, чтобы они касались таких тем, как беспомощность, потеря контроля, подавленность, виктимизация и совершение ошибок в социальных сетях. Варианты ответов варьировались от нуля (никогда) до семи (несколько раз в неделю)».
Результаты показали, что самым распространенным кошмаром была невозможность войти в систему на платформах социальных сетей, за которой следовал «разрыв отношений с другими пользователями социальных сетей».
Те, кто чаще других пользовался социальными сетями и чувствовал себя более эмоционально связанным с ними, чаще испытывали кошмары, связанные со СМИ, показало исследование.
Участники были разделены на две группы — старше 27 лет и младше, средний возраст которых составил 27,75 лет, и исследование показало, что существенной разницы между возрастными группами и полами не было.
Исследователи сообщили, что количество участников, у которых кошмары, связанные с социальными сетями, были редкими, но они смогли связать их с чрезмерным использованием социальных сетей перед сном.
В исследовании не уточнялось, у скольких участников кошмары были связаны с использованием социальных сетей, отмечает Daily Mail.
Стрессовые события в социальных сетях, такие как киберзапугивание, могут способствовать развитию у человека повышенного уровня тревожности, снижению душевного спокойствия и ухудшению качества сна — аналогично серьезным психологическим проблемам, таким как тревога, депрессия и мысли о самоубийстве.
«Многие молодые люди являются цифровыми аборигенами, родившимися в эпоху социальных сетей и никогда не знавшими того времени, когда жизнь не была связана с социальными сетями, — пишут авторы исследования. — Использование социальных сетей является частью повседневной жизни многих людей, что иногда может привести к зависимости. Похоже, что использование социальных сетей считается почти обязательным, до такой степени, что даже чрезмерное использование иногда воспринимается как адаптивная форма зависимости».
Исследователи посоветовали людям принять меры, чтобы избавиться от соблазна общения в социальных сетях, в том числе убрать телефон из спальни, когда вы ложитесь спать, ограничить количество отвлекающих факторов и создать комфортное и успокаивающее пространство для сна.
Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять последствия использования социальных сетей, особенно с учетом того, что технологии продолжают развиваться.
«Со стремительным развитием технологий и средств массовой информации, в том числе и искусственного интеллекта (ИИ) и виртуальные реальности, вместе с увеличением зависимости от этих технологий и более глубокой интеграции, предполагается, что сны с участием технологических и медиа-контента станут более частыми, — говорит профессор Шабаханг. — Будущие исследования потенциально могут расширить рамки этого исследования, углубившись в такие области, как ночные кошмары, связанные с предполагаемыми опасностями искусственного интеллекта».