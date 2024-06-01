Назван неожиданный фактор возникновения ужасающих ночных кошмаров: влияет на сны

«Многие молодые люди являются цифровыми аборигенами, родившимися в эпоху социальных сетей и никогда не знавшими того времени, когда жизнь не была связана с социальными сетями, — пишут авторы исследования. — Использование социальных сетей является частью повседневной жизни многих людей, что иногда может привести к зависимости. Похоже, что использование социальных сетей считается почти обязательным, до такой степени, что даже чрезмерное использование иногда воспринимается как адаптивная форма зависимости».