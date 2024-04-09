Назван неочевидный фактор раннего снижения трудоспособности

В исследовании приняли участие 1207 человек. Базовый уровень физической подготовленности участников измерялся в школе в подростковом возрасте (12−19 лет), а затем дважды в разные периоды трудовой жизни — в 37−44 лет и позже в возрасте от 57 до 64 лет. Ученые стремились выяснить, какое влияние на способность к труду оказывает кардиореспираторная выносливость — показатель эффективности доставки кислорода к работающим мышцам во время физнагрузок с помощью сердца и легких.