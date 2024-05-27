Назван необычный способ снижения стресса

Также работа парасимпатической нервной системы замедляет замедляет сердцебиение, что помогает справиться с физиологическими проявлениями стресса и успокоиться. По словам врача, практиковать такую технику релаксации можно каждый раз, когда возникает нежелательное состояние беспокойства или психического напряжения, вызванное столкновением с трудностями.