Назван напиток, который улучшит мозговую деятельность

Для достижения положительного эффекта эксперт рекомендует пить одну-две чашки кофе в день между приемами пищи. При этом она предупредила, что злоупотреблять данным напитком не стоит, потому что он может нарушить процесс усвоения магния, кальция, железа и цинка, которые нужны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека. Помимо этого, кофе обезвоживает организм, поэтому после него рекомендуется выпить стакан воды.