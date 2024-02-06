Назван напиток, который улучшит мозговую деятельность

Для достижения положительного эффекта эксперт рекомендует пить одну-две чашки кофе в день между приемами пищи. При этом она предупредила, что злоупотреблять данным напитком не стоит, потому что он может нарушить процесс усвоения магния, кальция, железа и цинка, которые нужны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека. Помимо этого, кофе обезвоживает организм, поэтому после него рекомендуется выпить стакан воды.
«Кофе показан не всем. Для людей с гипертонической болезнью, с нарушением ритма сердца это не самый лучший напиток. Он может приводить к повышению артериального давления, поддерживать аритмию или усугублять нарушение ритма сердца», — заключила Королева.
Опрос сервиса «Работу.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что каждый третий россиянин не может начать свой рабочий день без чашки кофе. Еще 16% опрошенных отдает предпочтение чаю, а 5% — обычной воде.