Назван фрукт, который поможет легко вставать с кровати зимой. Есть его необязательно

По её словам, для более лёгкого подъёма нужно составить график и следовать ему. То есть ложиться и вставать в одно и то же время. К часу ночи лучше уже спать. Это нужно для выработки организмом мелатонина, регулирующего процессы сна и бодрствования. А ещё не стоит переедать на ночь, иначе мозг не будет успевать восстанавливаться.

Перед отходом ко сну, добавила доктор, лучше выключить гаджеты, соцсети и телевизор: никакой новостной ленты. Вместо этого — лёгкая гимнастика, расслабляющий душ, интересная книга. Всё это поможет настроиться на отдых.

«Уберите подальше от себя телефон, его свечение влияет на мозг и мешает выработке гормона сна, тем самым отбивая желание отдохнуть. Комната, где вы собираетесь спать, должна иметь комфортную температуру. Холод или духота помешают полноценному сну», — пояснила Алексеева в беседе с «Вечерной Москвой».

В холодное время года специалист посоветовала положить рядом с кроватью нарезанный лимон. Он помогает сделать сон крепче, а после пробуждения будет проще покинуть постель.