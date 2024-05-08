Назван день недели, в который дети наиболее «неуправляемы»

В исследовании участвовали 60 детей в возрасте от трех до шести лет. Испытуемых проинструктировали носить акселерометры (приборы, фиксирующие направление и скорость перемещения объекта в пространстве) чтобы определить, насколько они подвижны в школе. Используя эти данные в совокупности с комментариями учителей, исследователи смогли определить, в какие дни недели дети были наиболее невнимательны и неуправляемы.