Найк Борзов высказался о будущем рок-музыки в России
По его мнению, жанр произрастает из классики, поэтому не может атрофироваться или чем-либо забиться. Однако молодым музыкантам стало значительно сложнее добиться успеха.
По его мнению, жанр произрастает из классики, поэтому не может атрофироваться или чем-либо забиться. Однако молодым музыкантам стало значительно сложнее добиться успеха.
Борзов заявил, что единственное место, где начинающие исполнители могут продвигать свое творчество — это маленькие интернет-площадки. В интервью Пятому каналу Борзов призвал взять молодых артистов под опеку.
Ранее лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев негативно высказался о творчестве Люси Чеботиной, Jony и Хабиба.