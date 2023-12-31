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15:00 (мск), источник: Звук

Найк Борзов высказался о будущем рок-музыки в России

По его мнению, жанр произрастает из классики, поэтому не может атрофироваться или чем-либо забиться. Однако молодым музыкантам стало значительно сложнее добиться успеха.

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Источник: Звук

Борзов заявил, что единственное место, где начинающие исполнители могут продвигать свое творчество — это маленькие интернет-площадки. В интервью Пятому каналу Борзов призвал взять молодых артистов под опеку.

Ранее лидер «Морального кодекса» Сергей Мазаев негативно высказался о творчестве Люси Чеботиной, Jony и Хабиба.

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