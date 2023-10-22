Найдены руины доисторической гробницы: «Инженерный подвиг эпохи неолита»

На Оркнейских островах были обнаружены руины 5000-летней гробницы в сооружении, которое отражает вершину неолитической инженерии на севере Британии, пишет The Observer.

Четырнадцать сочлененных скелетов мужчин, женщин и детей — два из них расположены так, как будто они обнимаются, — были найдены в одной из шести камер или боковых комнат.

Гробница имеет более 15 метров в диаметре и содержит каменное сооружение, доступ к которому осуществляется через длинный проход длиной около семи метров. Раскопками руководили доктор Хьюго Андерсон-Уаймарк, старший куратор отдела доисторических времен (неолита) в Национальных музеях Шотландии, и Вики Каммингс, профессор археологии неолита в Кардиффском университете.

Андерсон-Уаймарк вспоминал о «невероятном волнении», когда ученые сняли верхний слой почвы и смогли увидеть общий план этой гробницы — круглую форму с прямоугольной камерой, окруженной шестью ячейками с изогнутыми спинками. Он сказал: «Семь или восемь метров в поперечнике — это действительно большой интерьер. Мы нашли не только гробницу, но и сочлененные скелеты — вишенка на торте».

Он отметил, что конструкция с карнизом предполагала постепенное наращивание камней для создания ячеистых камер, которые сужались по мере их подъема: «Это действительно инженерный подвиг. Гробница была бы огромной достопримечательностью ландшафта, когда она была первоначально построена, и каменная кладка внутри была бы очень впечатляющей».

До сих пор это место оставалось незамеченным, поскольку оно было сровнено с землей и в значительной степени разрушено без каких-либо записей в 18-м или 19-м веках, когда камень использовался для строительства близлежащего здания, которое было снесено около десяти лет назад, пишет The Observer.

Дальнейшие раскопки в руинах, проведенные сыном фермера в 1896 году, выявили следы ограждения и обнаружили каменную головку булавы и шар, а также восемь скелетов. Об этих находках сообщил в местной газете антиквар Джеймс Уоллс Курситер, который предположил, что это была разрушенная гробница, но не осознавал ее значения или возраста, поскольку видел только ее часть.

Описанный тогда как «пирамида из камней с камерами», он получил всего пару абзацев, которые Андерсон-Уаймарк случайно обнаружил во время другого исследования. Это вдохновило его разыскать этот сайт. При содействии студентов из Университета Центрального Ланкашира и местных добровольцев в ходе трехнедельных раскопок в Холме, Восточный материк, были обнаружены свидетельства наличия крупной пирамиды из камней.

Большинство неолитических гробниц сохранились на Оркнейских островах в виде возвышающихся памятников, но холмская гробница была погребена под зелеными холмистыми полями.

Андерсон-Уаймарк отмечает: «Оркнейские острова исключительно богаты археологией, но мы никогда не ожидали найти гробницу такого размера при столь мелкомасштабных раскопках. Невероятно думать, что этот некогда впечатляющий памятник был почти утрачен без каких-либо записей».

Каммингс добавляет: «Невероятно редко можно найти такие захоронения, даже в хорошо сохранившихся камерных гробницах, и эти останки позволят по-новому взглянуть на все аспекты жизни этих народов».

Сохранился небольшой мотив — три линии и другие царапины, вырезанные на обратной стороне одного из камней.

С помощью анализа ДНК и других исследований теперь есть возможность выяснить, все ли люди, похороненные там, были родственниками, и их связь с другими оркнейскими гробницами, некоторые из которых, возможно, использовались на протяжении поколений или сотен лет.

Андерсон-Уаймарк рассказывает: «Они, конечно, клали тела поверх тел, но, похоже, они распались в течение определенного периода времени».

Вход мог быть перекрыт каменной плитой, что позволяло им возвращаться внутрь, возможно, для различных мероприятий и церемоний в главном зале.