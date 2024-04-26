Найдены пропавшие после войны книги братьев Гримм

Об открытии сообщает Nauka w Polsce. Его совершили профессор Элиза Печул-Карминьска с факультета современных языков и Рената Вильгосевич-Скутецкая, сотрудница университетской библиотеки. Свои выводы они озвучили в научной статье.
«Тома, найденные в университетской библиотеке в Познани из частной коллекции братьев Гримм, считавшейся утерянной с конца Второй мировой войны, могут внести существенный вклад в развитие современных исследований деятельности братьев Гримм, — пишут исследователи. — Также они дают надежду на то, что фонды университетской библиотеки могут содержать и другие предметы из частной библиотеки Якоба и Вильгельма, которые считаются пропавшими».
Братья Гримм широко известны своими сказками, считающимися классикой мировой литературы. Но мало кто знает, что почти всю свою жизнь они посвятили развитию германской филологии. В Университете Познани считают, что найденные книги могут помочь в изучении исследовательской работы писателей.
«Братья Гримм относились к своей библиотеке, прежде всего, как к инструменту для работы, поэтому они оставляли в книгах — даже на самых редких старинных гравюрах — следы своего внимательного чтения: подчеркивания, примечания и пометки, иногда даже булавкой», — пишут исследователи.
На страницах найденных в Познани книг тоже имеются пометки Якоба и Вильгельма. В частности, братья старательно отмечали в текстах места или персонажей, представляющие интерес для их исследований. На заднем форзаце Якоб составлял список помеченных фрагментов и указывал страницы, на которых они были сделаны.