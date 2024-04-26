Найдены пропавшие после войны книги братьев Гримм

«Тома, найденные в университетской библиотеке в Познани из частной коллекции братьев Гримм, считавшейся утерянной с конца Второй мировой войны, могут внести существенный вклад в развитие современных исследований деятельности братьев Гримм, — пишут исследователи. — Также они дают надежду на то, что фонды университетской библиотеки могут содержать и другие предметы из частной библиотеки Якоба и Вильгельма, которые считаются пропавшими».