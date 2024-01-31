Найдены обломки пропавшего в 1937 году самолета Амелии Эрхарт

Компания Deep Sea Vision обнаружила на дне Тихого океана обломки пропавшего в 1937 году самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт. Об этом сообщает People.
Специалисты компании начали искать обломки в сентябре 2023 года. За время поисковой миссии были тщательно изучены и просканированы более 13 тыс. кв.км океанического дна. Спустя примерно месяц после начала операции специалисты получили с помощью гидролокатора снимок, на котором виден напоминающий самолет объект.
Руководитель миссии Тони Ромео заявил, что это останки того самого самолета Эрхарт. Также специалист отметил, что силуэт обнаруженного хвоста очень похож на тот, какой был у пропавшего Lockheed 10-E Electra.
«На этой территории не было никаких других известных авиакатастроф, и уж точно не в то время», — подчеркнул эксперт.
В ближайшее время сотрудники компании собираются найти дополнительные доказательства того, что удалось найти обломки самолета легендарной летчицы.
Амелия Эрхарт — первая женщина-пилот, которая в одиночку пересекла на самолете Атлантический океан. В 1937 году она планировала совершить кругосветный полет на двухмоторном самолете Lockheed Model 10 Electra, но пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд.