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Найдены обломки пропавшего в 1937 году самолета Амелии Эрхарт

Фрагменты загадочно исчезнувшего борта нашли на дне Тихого океана.

Компания Deep Sea Vision обнаружила на дне Тихого океана обломки пропавшего в 1937 году самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт. Об этом сообщает People.

Специалисты компании начали искать обломки в сентябре 2023 года. За время поисковой миссии были тщательно изучены и просканированы более 13 тыс. кв.км океанического дна. Спустя примерно месяц после начала операции специалисты получили с помощью гидролокатора снимок, на котором виден напоминающий самолет объект.

Источник: Deep Sea Vision

Руководитель миссии Тони Ромео заявил, что это останки того самого самолета Эрхарт. Также специалист отметил, что силуэт обнаруженного хвоста очень похож на тот, какой был у пропавшего Lockheed 10-E Electra.

«На этой территории не было никаких других известных авиакатастроф, и уж точно не в то время», — подчеркнул эксперт.

В ближайшее время сотрудники компании собираются найти дополнительные доказательства того, что удалось найти обломки самолета легендарной летчицы.

Амелия Эрхарт — первая женщина-пилот, которая в одиночку пересекла на самолете Атлантический океан. В 1937 году она планировала совершить кругосветный полет на двухмоторном самолете Lockheed Model 10 Electra, но пропала без вести в центральной части Тихого океана в районе острова Хауленд.