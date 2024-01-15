Найдены фрагменты 1000-летней рукописи сбежавшей принцессы

Статья опубликована в журнале Anglo-Saxon England, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Сообщается, что найденные книги были напечатаны и переплетены в XVI и XVII веках. В те времена переплетчики использовали пергамент, но так как этот материал был дорогим и относительно редким, то нередко в ход шли старинные пергаментные рукописи, разрезанные на кусочки.

Именно такие фрагменты более древней рукописи и обнаружили исследователи из Лейденского университета при изучении переплетов более поздних книг. Всего был обнаружен 21 фрагмент рукописи XI века. Анализ показал, что рукопись представляла собой написанный на латинском языке псалтырь с переводом на древнеанглийском языке.

Текст проанализировал Тийс Порк, старший преподаватель средневекового английского языка в Университете Лейдена. Он указал, что толкования относятся к тому типу древнеанглийского языка, на котором в Британии говорили примерно между 500 и 1100 годами. Он был очень похож на немецкий и голландский языки. Эксперт рассказал, что над каждым латинским словом в рукописи был написан древнеанглийский перевод. То есть, псалтырь нес двойное назначение: это был не только религиозный текст, но и словарь-переводчик, по которому читатель мог изучать латынь.

Исследование Порка позволило установить, что книга была переплетена с использованием пергамента в Лейдене примерно в 1600 году. Известно, что в середине XVI века рукописи из Англии переправлялись на континент на лодках, чтобы их могли повторно использовать переплетчики и производители мыла. Возможно, так рукопись и попала в Голландию.

Однако еще более вероятным ученые называют другой сценарий. Они пришли к выводу, что псалтырь мог принадлежать английской принцессе Гунхильде, бежавшей на континент после нормандского завоевания 1066 года. Известно, что она умерла в Брюгге в 1087 году и перед смертью пожертвовала свой псалтырь и сокровища местной церкви. Судя по описаниям, в последний раз в церкви псалтырь видели в 1561 году. С тех пор следы псалтыря Гунхильды были утеряны, но сделанное открытие проливает новый свет на тайну его исчезновения.