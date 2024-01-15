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19:08 (мск), источник: Российская газета

Найдены фрагменты 1000-летней рукописи сбежавшей принцессы

Нидерландские ученые при работе в региональном архиве города Алкмаара обнаружили переплеты книг XVII века, внутри которых неожиданно нашлись фрагменты рукописи XI века. Оригинал рукописи, как предполагают исследователи, мог принадлежать принцессе Гунхильде, бежавшей из Англии после нормандского завоевания.

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Источник: Regionaal Archief Alkmaar

Статья опубликована в журнале Anglo-Saxon England, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Сообщается, что найденные книги были напечатаны и переплетены в XVI и XVII веках. В те времена переплетчики использовали пергамент, но так как этот материал был дорогим и относительно редким, то нередко в ход шли старинные пергаментные рукописи, разрезанные на кусочки.

Именно такие фрагменты более древней рукописи и обнаружили исследователи из Лейденского университета при изучении переплетов более поздних книг. Всего был обнаружен 21 фрагмент рукописи XI века. Анализ показал, что рукопись представляла собой написанный на латинском языке псалтырь с переводом на древнеанглийском языке.

Текст проанализировал Тийс Порк, старший преподаватель средневекового английского языка в Университете Лейдена. Он указал, что толкования относятся к тому типу древнеанглийского языка, на котором в Британии говорили примерно между 500 и 1100 годами. Он был очень похож на немецкий и голландский языки. Эксперт рассказал, что над каждым латинским словом в рукописи был написан древнеанглийский перевод. То есть, псалтырь нес двойное назначение: это был не только религиозный текст, но и словарь-переводчик, по которому читатель мог изучать латынь.

Исследование Порка позволило установить, что книга была переплетена с использованием пергамента в Лейдене примерно в 1600 году. Известно, что в середине XVI века рукописи из Англии переправлялись на континент на лодках, чтобы их могли повторно использовать переплетчики и производители мыла. Возможно, так рукопись и попала в Голландию.

Однако еще более вероятным ученые называют другой сценарий. Они пришли к выводу, что псалтырь мог принадлежать английской принцессе Гунхильде, бежавшей на континент после нормандского завоевания 1066 года. Известно, что она умерла в Брюгге в 1087 году и перед смертью пожертвовала свой псалтырь и сокровища местной церкви. Судя по описаниям, в последний раз в церкви псалтырь видели в 1561 году. С тех пор следы псалтыря Гунхильды были утеряны, но сделанное открытие проливает новый свет на тайну его исчезновения.

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