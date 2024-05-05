Найдено сходство между иммунитетом растений и человека

Защита клеток млекопитающих от вирусных инфекций обычно состоит из двух компонентов. Первый — это апоптоз клеток, зараженных вирусом, то есть их самоуничтожение. Второй компонент — работа белков интерферонов. Они подавляют размножение вируса, не уничтожая зараженные клетки. Ранее ученые не знали, каким образом организм поддерживает баланс между апоптозом и работой интерферонов.