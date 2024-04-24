Найдено растение, восстанавливающее нервные клетки

Кникус благословенный (Cnicus benedictus), или волчец кудрявый, — растение семейства астровые, родственник васильков. Доказано, что оно стимулирует секрецию желудочного сока и обладает легким желчегонным действием. Кникус используют для лечения болезней желудочно-кишечного тракта и воспаления легких.
Ученые из Кельнского университета (Германия) выяснили, что кникус также полезен и для нервной системы. Исследование опубликовано в журнале Phytomedicine.
Поврежденные аксоны (длинные цилиндрические отростки нервных клеток) в периферической нервной системе, находящейся за пределами головного и спинного мозга, способны восстанавливаться, однако чаще всего не полностью.
В новом исследовании специалисты изучили влияние горького гликозидного вещества кницина, добытого из Cnicus benedictus, на клетках человека и животных, таких как мыши, крысы и кролики.
Результат показал, что кницин способствовал росту аксонов в сенсорных нейронах. Также вещество увеличило среднюю длину нейритов (отростков, образующих аксоны) в центральной нервной системе мышей и человека.
У животных с поврежденным седалищным нервом при внутривенном введении кницина аксоны регенерировались активнее по сравнению с контрольными группами. Первые улучшения наблюдались через четыре дня после повреждения нервных клеток.
Нервные клетки крыс полностью восстанавливались через 35 дней после первого введения кницина. Токсичного воздействия препарата выявлено не было. Период его полувыведения из крови грызунов составил 12,7 минуты.
Ранее ученые нашли способ восстановить нервы при помощи хитозана — вещества из панцирей ракообразных.
Анна Морозова