Найдено первое доказательство того, что крысы помнят прошлое

Команда ученых из Университета Индианы (США) в 2018 году выяснила, что крысы могут мысленно воспроизводить серию событий из своего прошлого точно так же, как и люди. Теперь исследователи установили, что грызуны способны получать доступ к воспоминаниям и использовать их для решения каких-либо задач в настоящем времени. Работа опубликована в журнале Current Biology.

В ходе экспериментов крысам предложили понюхать набор специй, включая паприку и корицу. Затем грызунам дали почувствовать несколько запахов и выбрать, какой из них был предпоследним.

Затем животных поместили в радиальный лабиринт, в котором находились восемь контейнеров со специями. После прохождения испытания грызуны должны были идентифицировать предпоследний запах, который они чувствовали.

Каждая крыса с первого раза смогла дать правильный ответ, что говорит о ее хорошей эпизодической памяти. Ранее способность воспроизводить цепочки событий прошлого и использовать воспоминания в настоящем никогда не выявлялась у животных. По мнению ученых, полученные результаты помогут произвести более действенные лекарства от болезни Альцгеймера.

«Медикам во время тестирования препаратов нужно понимать, что люди с болезнью Альцгеймера будут испытывать облегчение, когда вспомнят, что к ним на прошлой неделе заходила внучка и рассказала много интересного. Когда этот факт будет во внимании, тогда лекарства окажутся эффективными не только в отношении общих аспектов памяти, но и положительно повлияют на эпизодическую память», — заключили исследователи.

Ранее стало известно, что собаки запоминают, куда человек спрятал еду.

Анна Морозова